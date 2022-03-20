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الأحد، 20-03-2022 09:49 ص

الأردن يدين استهداف الحوثيين للأراضى السعودية

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرار استهداف المناطق المدنية، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُسيرة المُفخخة وصواريخ كروز باتجاه عددٍ من المدن السعودية، مساء يوم أمس وفجر اليوم، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.  

وجدّد التأكيد على موقف المملكة الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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