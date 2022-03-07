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الإثنين، 07-03-2022 04:22 م

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاثنين، تسهيل إجراءات عبور 1059 أردنيا وعائلاتهم، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول حدودية.اضافة اعلان


وقال أبو الفول، في مداخلة له عبر المملكة إن توفير الممرات الآمنة للخروج من مدن أوكرانية يحتاج لضمانات بعدم وقوع اشتباكات.

وأضاف أنه جرى تأمين المواطنين الأردنيين الذي غادروا بكل أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

وتابع: الأردنيين غادروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في الجهة الغربية منها، وهي بولندا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا، ويستمر توافد عدد من الأردنيين، حيث إنهم موجودين حاليا على المعابر الحدودية لهذه الدول، والقناصل والدبلوماسيين موجودين على المعابر كذلك.

وبين أنه "بسبب ازدياد الأعداد التي غادرت من الحدود البولندية، جرى أيضا فتح مكتب استقبال في وارسو لاستقبال عدد أكبر ممكن وتسهيل سفرهم للأردن والتعامل مع ما يواجهونه من صعوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم".

وأشار إلى أن 64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا سيصلون عمان اليوم الاثنين.


 




 

 


 

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