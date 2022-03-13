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الأحد، 13-03-2022 10:29 ص

الخارجية: 50 أردنياً مع عائلاتهم قرروا التريث قبل مغادرة أوكرانيا

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، إن 50 أردنياً مع عائلاتهم "قرروا التريث" قبل مغادرة أوكرانيا، لأسباب خاصة  تتعلق بهم. 

وأضاف ابو الفول لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة تتباع إعادة 50 أردنياً يتواجدون الآن في 4 دول مجاورة لأوكرانيا، منوهاً إلى أن الوزارة تتابع كل الأردنيين في مختلف المدن الأوكرانية أولاً بأول. 

وأوضح أن كل أردني طلب مغادرة مدينة سومي خرج منها، مؤكداً على أنه تم توفير ممرات آمنة لكل من رغب بالخروج من المدينة، وفقاً لخطة الإجلاء . 

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ونوه أبو الفول إلى أنه سوف يصل، اليوم الأحد، إلى المملكة، 22 أردنياً، 9 أشخاص من بودابست و 13 شخصاً من بوخارست، عبر الرحلات المدينة، كانت قد سهلت سفارات المملكة لهم سبل العودة. 

 

وبلغ عدد الذين وصلوا العاصمة الى عمّان خلال الايام الماضية 452 أردنياً وعائلاتهم. 

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