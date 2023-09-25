الأردن يدين استهداف قوة بحرينية على الحدود الجنوبية للسعودية

الوكيل الاخباري-

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، "العمل الإرهابي الغاشم" الذي استهدف مواقع قوة الواجب البحرينية المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" على الحدود الجنوبية للسعودية.وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع البحرين، ورفضها وإدانتها لهذا "الفعل الإرهابي الجبان".وأعربت الوزارة عن تعازيها لحكومة وشعب مملكة البحرين، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن الجيش البحريني قوله مساء، إن اثنين من أفراده قتلا، وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون الاثنين على القوة التي تم نشرها على المنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية.