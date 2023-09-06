الخارجية: لم نبلغ بأي وفيات أو إصابات إثر فيضانات تركيا

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة



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قال الناطق الإعلامي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي، إن الوزارة لم تُبلغ بأي من الوفيات أو الإصابات من السلطات التركية إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة إسطنبول أمس بسبب الأمطار الغزيرة .وأضاف المجالي اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتابع مع السفارة الأردنية في تركيا حول أي مستجد بشأن الفيضانات .وشهدت مناطق في القسم الأوروبي من إسطنبول، أبرزها أرناؤوط كوي وباشاك شهير، أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه .من جانبه أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن وفاة شخصين أحدهما أجنبي وإصابة 5 آخرين وتضرر 560 مسكنا في عموم إسطنبول إضافة إلى 663 مكان عمل.