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الخميس، 14-09-2023 12:32 م

الأردن يرسل طائرة إغاثة على متنها فريق بحث وإنقاذ إلى ليبيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، ثاني طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى دولة ليبيا الشقيقة، حاملة على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات الأخيرة في دولة ليبيا.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق يضم 88 عضواً من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.


وتجدر الإشارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يتبع لمديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا شهر شباط من العام الجاري.


 




 

 


 

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