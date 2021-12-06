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الإثنين، 06-12-2021 11:30 م

الأردن يدين اعتداءات مليشيا الحوثي المتكررة على السعودية

وزارة الخارجية - Copy


الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المتكررة لـ "ميليشيا الحوثي" على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف العاصمة الرياض، مساء الاثنين، بصاروخ باليستي اعترضته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات "الإرهابية" المتكررة، مُشدداً على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

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