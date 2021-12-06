اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الوكيل الاخباري - تعلن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض بأنه سيتم إرسال فريق عمل قنصلي إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات القنصلية لأفراد الجالية الأردنية خلال الفترة ما بين ١٤-٢٠٢١/١٢/١٦ وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة والنصف عصراً في فندق كراون بلازا/ الخبر .



وترجو السفارة مراعاة الشروط الصحية الواجبة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كوفيد-١٩ بما في ذلك ارتداء الكمامة.

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