الخارجية: تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي استفزازية وغير مبررة

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي الاستفزازية وغير المبررة بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

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‎وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إنّ هذه التصريحات مُدانة ومرفوضة وتُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.



وحذّر الناطق الرسمي من مغبة التصريحات الإسرائيلية المُؤججة للصراع والتي من شأنها أن تُغذي التطرف، مُشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة ١٤٤ دونما هو مكان عبادةٍ خالصٍ للمسلمين.



ولفت إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.