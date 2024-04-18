الخميس 18-04-2024
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الخميس، 18-04-2024 01:14 م

الأردن يدين تدنيس جماعات يهودية متطرفة لباحات المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال وبدعم وتعزيز من قبل قيادات سياسية في حكومة السلطة القائمة بالاحتلال تهدد مؤخراً وفي تصريحات متكررة على لسان ما يدعى بوزير الأمن القومي "ايتمار غفير" بأنه سيعمل على زيادة أعداد المقتحمين اليهود وتمكينهم من أداء صلوات تلموديه في رحاب الأقصى المبارك وذلك كجزء من مخططات مقيته لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتيكو) في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

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وأكد وزير الأوقاف على تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف ،وتحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبوصفه مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.

 




 

 


 

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