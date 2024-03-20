الأربعاء 20-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً بعد توقف 9 أيام

الأممية لحقوق الإنسان: ما يصل غزة من المساعدات قليل جدا

زلزال يضرب تركيا

إنقاذ 47 مهاجرا قبالة سواحل موغلا التركية

صحة غزة: 10 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

فنلندا "أسعد بلد في العالم"والكويت في المركز الـ13

الملك يوجه لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية

4 آلاف طن مشتريات الأردنيين من التمور في الأسبوع الأول من رمضان

خبير سيبراني: الازدحامات المرورية في الأردن سببها تشويش إسرائيلي

اغتيال مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت

الأربعاء، 20-03-2024 12:21 م

الملك يوجه لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية

65faaa0e12cc5


الوكيل الإخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

اضافة اعلان


وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.


وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.


وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.


وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64217b8f31e26

4 آلاف طن مشتريات الأردنيين من التمور في الأسبوع الأول من رمضان

2

خبير سيبراني: الازدحامات المرورية في الأردن سببها تشويش إسرائيلي

EMmZ35tkcypoEGE8fOY9udocmwRpKQCTZNJY7cgA

المياه : الهطولات ترفع الموسم المطري الى 74 % والسدود الى 140,5 مليون متر مكعب

WhatsApp Image 2024-03-19 at 11.01.40 AM (4)

2036.5 طن واردات السوق المركزي من الخضار والفواكه الأربعاء

9

العيد السابع والسبعون لميلاد الأمير الحسن بن طلال يصادف اليوم

3202417113424376414004

3760 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى امس

أخبار متعلقة
1710670989112

المبادرات الملكية.. أولوية ملكية لرفع المستوى المعيشي للأسر العفيفة

61b5d3eec9bc7

%92 نسبة إنجاز وزارة الزراعة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

image

وزيرة التخطيط تبحث ووزير التنمية الكندي برنامج التعاون التنموي

1708520290895

وزير التربية يؤكد أهمية التعليم المهني

65d342022a7ce

الملك يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

1708337046063

وزيرة العمل: عمال الأردن يحظون باهتمام ملكي في مسيرة التقدم والبناء والتحديث