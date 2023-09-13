الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

تجارة الأردن: تثبيت تصنيف المملكة الائتماني يؤكد أننا بالمسار الاقتصادي الصحيح

بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من "دانيال"

"العقبة الاقتصادية الخاصة" تُحذر المواطنين بشأن الحالة الجوية وتركيز الغبار

الأرصاد: الأجواء المغبرة في المملكة تنحسر مساء اليوم

لافتة إنسانية لطبيب أردني.. هذه قصة الطبيب صبح

فلسطين: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في ليبيا إلى 23

وزير سلاح الجو الأمريكي يدعو للاستعداد للحرب مع الصين

الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

إصابات بالاختناق لطلبة خلال اقتحام الاحتلال القدس

بسبب دانيال .. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في غزة

الأربعاء، 13-09-2023 09:56 ص

الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

مم


الوكيل الاخباري - قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان


وتحمل الطائرة الأولى مواد اغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم إيصالها لكافة المناطق المتأثرة بالاعصار والمناطق التي ضربتها الفيضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وإرسال المساعدات الاغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون وامدادها بمواد الإغاثة اللازمة وذلك لما أصاب البلاد من دمار على إثر الإعصار والفيضان والوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
377685035_613252344315337_9157645301740124323_n

112 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

377827892_649460960650776_7731902109514870719_n

"العقبة الاقتصادية الخاصة" تُحذر المواطنين بشأن الحالة الجوية وتركيز الغبار

1694588989260

بحث سبل النهوض بقطاع تجارة وصناعة الأثاث المحلي

WhatsApp Image 2023-09-13 at 9.30.33 AM

ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا وحجز حفارة مخالفة

9202311161755683947667

السير: التزام كبير من قبل السائقين بقانون السير الجديد

9202312182536843626858

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين- أسماء

أخبار متعلقة
1

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

ط

وزير الخارجية: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

٦

الأردن يعزي المغرب بضحايا الزلزال

الخارجية

بيان من الخارجية للأردنيين بالمغرب

٥

الخارجية: الأردنيون في المغرب بخير ولم يرد أي إصابات أو وفيات لغاية اللحظة

وزارة الخارجية

الخارجية تدين فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس