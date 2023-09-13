الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.وتحمل الطائرة الأولى مواد اغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم إيصالها لكافة المناطق المتأثرة بالاعصار والمناطق التي ضربتها الفيضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وإرسال المساعدات الاغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون وامدادها بمواد الإغاثة اللازمة وذلك لما أصاب البلاد من دمار على إثر الإعصار والفيضان والوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف".