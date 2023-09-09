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السبت، 09-09-2023 09:22 ص

الخارجية: الأردنيون في المغرب بخير ولم يرد أي إصابات أو وفيات لغاية اللحظة

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي، أن الجالية الأردنية في المغرب بخير ولم يرد لغاية الآن عن تسجيل أي إصابات او وفيات جراء الزلزال الذي وقع مساء أمس.

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وقال المجالي اليوم السبت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" إن السفارة الاردنية في المغرب وغرفة عمليات الوزارة شكلتا خلية أزمة لمتابعة اوضاع الاردنيين.


ونوه أن السفارة الأردنية تواصلت مع الأردنيين في المغرب واطمأنت على أحوالهم .
ووقع زلزال في  منطقة جبال الأطلس الكبير في المغرب، مما أدى إلى مقتل اكثر من  300 شخص على الأقل وإصابة 153، وفق حصيلة أولية لوزارة الداخلية المغربية.







 




 

 


 

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