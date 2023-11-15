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دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الأربعاء، 15-11-2023 10:21 ص

الأردن يرسل طائرة المساعدات الغذائية والطبية الخامسة إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية الى أهلنا في غزة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية عبر معبر رفح من خلال جمهورية مصر العربية.

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وتحمل الطائرة 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري ليصار إلى إدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في قطاع غزة.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: “تعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعلى مدار الساعة بتجهيز وإرسال المساعدات، باذلين أقصى جهدنا لتكثيف عملية إرسال المساعدات إلى أهلنا في غزة، والتي نؤكد استمرارها وسعينا في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضمن الظروف التي يمرون بها”.


ووصل عدد الطائرات التي جرى إرسالها إلى الأهالي في غزة ومنذ بدء الأحداث إلى 5 طائرات تحمل المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية.

 




 

 


 

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