بالصور والفيديو .. الخيرية الهاشمية توزع المساعدات على أبناء القطاع

الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، صوراً وفيديو خلال توزيع طرود غذائية وصحية ومياه نقية، على أكثر من ١٠ الاف مواطن في غزة.



وقالت الهيئة، في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر "فيسبوك" إن توزيع هذه الطرود جاء بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية.



وأكدت على أنها مستمرة في إرسال المساعدات الطارئة.



ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي – بنك الاتحاد، فرع الوحدات



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