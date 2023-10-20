الجمعة 20-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

"نعرف أننا سندفع الثمن" .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

الصحة في غزة: 7 مستشفيات خارج الخدمة والساعات القادمة حرجة للغاية

عاجل

فيديو - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الجمعة، 20-10-2023 11:56 ص

فيديو - ولي العهد يشرف على تجهيز قافلة مساعدات متجهة الى مصر

1


الوكيل الاخباري - أشرف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، على تجهيز طائرة أردنية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

اضافة اعلان


وودع سموه في مطار ماركا العسكري طاقم الطائرة المتوجهة إلى مطار العريش في مصر لإيصالها إلى قطاع غزة، مبينا أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.

وأكد سمو ولي العهد، بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن ما يقوم به الأردن تجاه فلسطين الشقيقة نابع من إيمان عميق وراسخ بالإخوة المبنية على أخلاقيات ومبادئ متجذرة.

وأضاف سموه أن مصير الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه بسلام وينال حقوقه في دولته، مهما طالهم الظلم.

وحذر سمو ولي العهد من سياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل في حربها على غزة، وقال إن اتباع سياسة استهداف المدنيين الآمنين وحصارهم يخرق القانون الدولي.

واعتبر سمو ولي العهد أن قطع المياه والدواء والغذاء والكهرباء لا يستخدم ورقة ضغط وهذا غير مقبول وغير إنساني.

وتسند للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مهمة تسيير المساعدات وتجهيزها.










 




 

 


 

إقرأ ايضا
1697802891361

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

6

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

زز

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

٥٥

الأمن يصدر بيانا حول الطرق المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت

الامن

مديرية الأمن العام تعلن أوقات عمل معبر جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
الملك حزين

الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

1

"الـمقاولـين" تفتح باب التبرع لدعم غزة

00

مسيرة ضخمة في قلب عمان دعماً لأهل غزة - صور

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

525

نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

55

اتصال هاتفي بين الملك والسيسي بشأن الاحداث في فلسطين