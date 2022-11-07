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الإثنين، 07-11-2022 04:16 م

الأردن يستضيف الاجتماع الثامن للمجموعة الفرعية لإدارة الحركة الجوية

2017-10-05 - NEWS - COM.58.17 736x300


الوكيل الإخباري - بدأ الاجتماع الثامن للمجموعة الفرعية لإدارة الحركة الجوية، اليوم الاثنين، والذي تعقده منظمة الطيران المدني الدولي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني في عمان.

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وافتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بالإنابة، المهندس صالح العموش، أعمال الاجتماع بمشاركة دول الشرق الأوسط ممثلة بهيئاتها الرقابية للطيران المدني ومزودي خدمات الملاحة الجوية.


وسيتناول الاجتماع على مدى 4 أيام، أهم مسائل إدارة الحركة الجوية من حيث السلامة وكفاءة مسارات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى استيعاب تدفق الحركة الجوية أثناء فعاليات كأس العالم المقبل.


وستتاح الفرصة لعقد اجتماعات جانبية ثنائية بين الدول المجاورة، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إجراءات الطوارئ وترتيبات البحث والإنقاذ.


وتأتي أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لتعكس صورة مشرقة للأردن كدولة عضو فاعلة ومشاركة وداعمة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، كما ويضع هيئة تنظيم الطيران المدني في مصاف بيوت الخبرة، والتي تعمل على نشر الوعي لكل ما هو جديد في قطاع الطيران المدني مما يؤدي إلى تطبيق أمثل للملاحق الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو".

 




 

 


 

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