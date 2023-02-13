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الإثنين، 13-02-2023 10:12 ص

الأردن يُسير قافلة جديدة من 7 شاحنات غذائية إلى غزة

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الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة الى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مكونة من 7 شاحنات.

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وتحمل القافلة 5440 طرد غذائي ضمن تبرعات جمعية قطر الخيرية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية ليتم تسليمها للجهات المعنية من خلال المستشفى الميداني الاردني العسكري وتوزيعها على مستحقيها في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، "نسير اليوم قافلة جديدة الى غزة وبدعم من جمعية قطر الخيرية، ونحن نعلم بأن فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة يحمل في نفوسنا أهمية كبيرة ولا ننسى دورنا الرئيسي في إيصال الدعم بكافة أشكاله للأشقاء هناك".


 




 

 


 

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