الأردن يسير 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي إلى سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

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وتتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والاغاثية والطبية ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري عبر نظام التبادل Back to Back.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: "نحرص على ايصال كافة التبرعات التي وردت والتي لا تزال تردنا لصالح المنكوبين في سوريا وضمن الاحتياجات الاساسية، ونؤمن بأهمية مواصلة الجهود واستمرارية مد يد العون إلى في سوريا".

