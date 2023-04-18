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الثلاثاء، 18-04-2023 03:32 م

الأردن يسير 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

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الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي إلى سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

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وتتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والاغاثية والطبية ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري عبر نظام التبادل Back to Back.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: "نحرص على ايصال كافة التبرعات التي وردت والتي لا تزال تردنا لصالح المنكوبين في سوريا وضمن الاحتياجات الاساسية، ونؤمن بأهمية مواصلة الجهود واستمرارية مد يد العون إلى في سوريا".


 




 

 


 

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