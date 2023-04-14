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الجمعة، 14-04-2023 08:00 م

الجيزة: لجنة ضبط ومراقبة الأسعار مستمرة بجولاتها الرقابية على الأسواق

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الوكيل الاخباري - قامت لجنة ضبط ومراقبة الأسعار اليوم الخميس بعمل جولة تفتيشية ورقابية على المحال التجارية والأسواق في اللواء.

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وقال مساعد متصرف لواء الجيزة رئيس لجنة الصحة والسلامة العامه ثامر الدغمي، أن اللجنة التي تضم عضو لجنة الصحة في المتصرفية حمدان الهقيش، وقسم الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة وبلدية الجيزة، أنذرت عدداً من أصحاب المحال لعدم التزامهم بوضع تسعيرة على المواد الغذائية، وعدم التزامهم بشروط الصحة والسلامة العامة، مشيراً أن اللجنة مستمرة بعمل الجولات الميدانية وتكثيفها على محال بيع اللحوم والدواجن والمواد التموينية والغذائية والمجمدات والعصائر والحلويات والمطاعم والمخابز .

 

وأكد، أن عمل اللجنة مستمر وحتى نهاية الشهر الفضيل بمعالجة أي مخالفات أو تجاوزات وذلك بالتعاون مع مركز أمن الجيزة، إضافة إلى متابعة البسطات التي تعيق الحركة المرورية وحركة المواطنين، داعياً أصحاب المنشآت وكذلك المواطنين للتعاون مع اللجنة لتنفيذ الخطة الرمضانية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.



 




 

 


 

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