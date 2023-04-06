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الخميس، 06-04-2023 06:29 م

الحنيطي يزور لواء حرس الحدود ومركز الإسناد اللوجستي

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الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، لواء حرس الحدود الأول أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن نِجي المناصير وقائد اللواء العميد الركن جعفر أبو اربيحة.

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وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص القيادة العامة للوقوف على جاهزية تشكيلات ووحدات حرس الحدود في مختلف المجالات، حيث استمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عسكرية عن المهام والواجبات الموكولة للواء، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.


وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مناطق مسؤولياتهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مشيداً بالجاهزية العالية التي تتمتع بها وحدات حرس الحدود والمعنويات العالية لدى مرتباتها.


وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قيادة مركز الإسناد اللوجستي المتقدم في منطقة الرويشد وكان في استقباله مدير التزويد اللوجستي العميد تزويد فني علاء الشبيلات وقائد المركز العقيد تزويد فني محمود الخطيب.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المركز حول طبيعة المهام التي يقدمها المركز والتي تتضمن تقديم الإسناد الفني اللوجستي لوحدات القوات المسلحة الأردنية ضمن منطقة المسؤولية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمركز وصولاً إلى التميز في إسناد الوحدات العسكرية ضمن منطقة المسؤولية.


وحضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة.

 




 

 


 

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