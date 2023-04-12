رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور وحدة الدعم الخاصة 51

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، وحدة الدعم الخاصة 51 التابعة لمجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائد المجموعة العقيد الركن نائل شقيرات وقائد الوحدة المقدم الركن احمد النعيمات.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الوحدة عن المهام والواجبات والبرامج التي تقوم بها الوحدة وسير الأمور العملياتية والتدريبية فيها.



وفي نهاية الزيارة، أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصلت إليها الوحدة، مبدياً إعجابه بالمهنية والاحترافية في تنفيذ الواجبات الموكولة لها.



