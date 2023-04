الوكيل الاخباري - هنأ الأردن، اليوم الإثنين، سوريا بمناسبة عيد الاستقلال، وفقا لتغريدة نشرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

نهنئ الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة عيد الاستقلال



Congratulations to The Syrian Arab Republic on the occasion of The independence Day



🇸🇾 🇯🇴