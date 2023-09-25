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الأردن يشارك اليوم بمؤتمر وزراء الثقافة بالدول الإسلامية في الدوحة

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الإثنين، 25-09-2023 06:31 ص

الأردن يشارك اليوم بمؤتمر وزراء الثقافة بالدول الإسلامية في الدوحة

م


الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في أعمال المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي، الذي يفتتح بالدوحة الاثنين، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".

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ويشارك الأردن في المؤتمر بوفد رسمي برئاسة وزير الثقافة، هيفاء النجار التي وصلت العاصمة القطرية مساء الأحد.


وتتولى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تنظيم المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين يناقش خلاله موضوعات تشمل قضايا التنمية الثقافية في العالم الإسلامي، وآليات تطوير برنامج المنظمة لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، إضافة إلى بعض المشروعات مثل "برنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي"، و"المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول"، و"استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي".


ويحضر المؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في عدد كبير من الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية والتراثية، لمناقشة تجديد العمل الثقافي المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول العالم الإسلامي.


وتتضمن أعمال المؤتمر ، جلسات عمل لمناقشة موضوعات، تشمل اعتماد التقارير الخاصة بشأن نجاح الاحتفاء بالدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وإنجازات الإيسيسكو في المجال الثقافي، ووثيقة المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول: مبادرة الإيسيسكو للهدف الثقافي الثامن عشر للتنمية المستدامة نموذجا، بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، وتشكيل لجنة الدورة القادمة.


كما ستشهد جلسات عمل المؤتمر ، عرضا لعدد من مشروعات البرامج والوثائق واعتمادها، مثل وثيقة الخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، ووثيقة تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، ووثيقة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.


وسيتم على هامش المؤتمر تنظيم ندوة فكرية لبحث مستجدات القضايا الحضارية في العالم الإسلامي وأثرها على الإنسانية، ويختتم المؤتمر أعماله باعتماد إعلان الدوحة حول تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي.


وفي إطار التحضير لأعمال المؤتمر عقد بالدوحة السبت، اجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، الثامن عشر، الذي تتولى "الإيسيسكو" أمانته العامة. وحضر هذا الاجتماع ممثل عن وزارة الثقافة في الأردن ، وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل مكتب المجلس الجديد في دورته المقبلة التي تمتد على مدار عامي 2024 - 2025، حيث تسلمت قطر الرئاسة من تونس.


 




 

 


 

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