الأردن يشارك بفعاليات اليوم المفتوح للسفارات في واشنطن

الوكيل الاخباري - شاركت السفارة الأردنية في واشنطن في فعاليات "اليوم المفتوح للسفارات" Passport DC، والذي يهدف إلى التعريف بثقافة البلدان وحضاراتها ومنتجاتها.



وشاركت مجموعة من موسيقات القوات المسلحة الأردنية في الفعالية، وقدمت مقطوعات موسيقية أردنية على امتداد اليوم، كما تم عرض عدد من المنتجات الأردنية وأعمال فنية لفنانين أردنيين وعروض عن الأماكن السياحية في المملكة، حيث شهدت السفارة إقبالا كثيفا من الحضور الذين أبدوا إعجابهم بما جرى عرضه عن ثقافة المملكة ومنجزاتها وحضارتها.

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