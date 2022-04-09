الأردن يشارك بمعرض سيال كندا الغذائي

الوكيل الإخباري - تنظم جمعية المصدرين الأردنيين، بالتعاون وبدعم من وزارة الاستثمار، المشاركة الأردنية في معرض سيال كندا الغذائي في دورته السابعة عشرة التي ستفتتح في العشرين من شهر نيسان الحالي بمدينة مونتريال.

اضافة اعلان



وحسب بيان للجمعية اليوم السبت، يشارك الاردن بالمعرض من خلال 12 شركة صناعية كبرى متخصصة بمجال الغذاء والحلويات والشوكولاتة والقهوة والمنتجات الغذائية الصحية.



واكد رئيس الجمعية أحمد الخضري أن المعرض يمثل فرصة للشركات الأردنية للتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة واعدة، ولاسيما تلك التي يرتبط بها الأردن باتفاقيات تجارة حرة، وخصوصا السوق الكندية بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع كندا التي دخلت حيز النفاذ عام 2012.



وقال إن معرض سيال الغذائي يعد من المعارض الدولية المهمة والمتخصصة في الصناعات الغذائية في شمال أميركا، مشيرا الى مشاركة 750 عارضا من 50 دولة لعرض المنتجات الغذائية وصناعة الخدمات الغذائية.



وأضاف أن الجمعية ستقوم قبل بدء فعاليات المعرض بيومين بتنظيم برنامج ترويجي متكامل للشركات الاردنية المشاركة عن السوق الكندية والفرص التجارية المتوفرة بها بالتعاون مع مركز تيسير التجارة الكندي.



وأوضح الخضري أن البرنامج سيتضمن كذلك الترويج للشركات الاردنية ومنتجاتها للمستوردين الكنديين من خلال قنوات التواصل الاجتماعي لا سيما الموقع الإلكتروني والنشرات التي يصدرها المركز، وعقد اجتماعات فردية لكل شركة خلال المعرض مع مستوردين كنديين، وزيارات تعريفية للسوق الكندية.



من جانبه، قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، إن الوزارة تلعب دوراً رئيسياً في دعم المنتج الأردني وإيصاله إلى الأسواق العالمية من خلال اقامة المعارض ودعم النشاطات الترويجية الخارجية، والمساهمة بتحمل جزء من التكاليف المالية المترتبة على مشاركة الشركات الصناعية في تلك المعارض.



وأكد القطارنة ان الوزارة حريصة على فتح الاسواق امام المنتجات الوطنية ورفع حجم الصادرات وتسهيل العمل على تشبيك الشركات الصناعية الأردنية بنظرائهم من مختلف دول العالم.



وبين ان الوزارة وبالتعاون مع جمعية المصدرين الأردنيين ستقوم بتوفير الدعم المناسب للشركات الأردنية المشاركة في معرض سيال كندا الذي سيقام خلال الشهر الحالي ويعد أحد أهم المعارض المتخصصة بالصناعات الغذائية.



وأكد القطارنة أن السوق الكندية تعتبر واعدة أمام المنتجات الاردنية وبوابة للدخول لأسواق الولايات المتحدة الأميركية والأسواق الدولية، مشيرا الى مشاركة اكثر من 50 دولة حول العالم في المعرض.



بدوره، أشار مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة الى إن جمعية المصدرين تنظم المشاركة الاردنية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة ايام، للمرة الـ 11 على التوالي نظرا لأهميته الكبيرة في الترويج لصناعة الغذاء الاردنية التي حققت مستويات عالية جدا بالجودة والتنافسية بالأسواق التصديرية.



وأوضح أبو رحمة أن مساحة الجناح الاردني المشارك تصل الى 108 أمتار، وسيكون هناك 4 شركات مملوكة لسيدات اعمال يشاركن لأول مرة بالمعرض.



ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية للتجارة الحرة بهدف رفع مستوى التبادل التجاري وإيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية بالأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي تتشارك مع البلدين باتفاقيات تجارة حرة.



يذكر ان صادرات المملكة إلى كندا ارتفعت العام الماضي 2021، إلى 50 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار خلال 2020.

