شكاوى من عدم الإلتزام بالسقوف السعرية والصناعة تنشر أرقام التبليغ

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
دعا مواطنون الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق المحلية ومتابعة مدى إلتزام التجار بقرار تحديد السقوف السعرية لبعض أنواع الخضار .
واشتكوا اليوم الخميس من عدم إلتزام بعض التجار بقرار تحديد السقوف السعرية منوهين أنه يوجد العديد من التجاوزات من قبل بعض التجار .
ومن جهتها زودت وزارة الصناعة والتجارة "الوكيل الإخباري" أرقام الشكاوى لمتابعة المخالفات المتعلقة بتجاوز الأسعار في الأسواق بكافة محافظات المملكة .
وأعلنت الحكومة أمس أن هناك 500 مفتش تم تدريبهم و تأهليهم وإلحاقهم بالميدان لمراقبة الأسعار بالأسواق في جميع محافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين في كل منطقة.
التالي أرقام التبليغ عن الشكاوى :
06/5660494 - 06/5661176 العاصمة
03/2131068 - 03/2132195 معان
02/6231182 - 02/6232368 المفرق
05/3985711 - 05/3983885 الزرقاء
02/6340738 - 02/6340738 جرش
05/3244681 - 05/3248146 مأدبا
03/2353898 - 03/2351132 الكرك
03/2242032 - 03/22411910 الطفيلة
03/2015174 - 2015574 /03 العقبة
02/6420180 -02/6422181 عجلون
05/3554834 -05/3554831 البلقاء
02/7253201 - 02/7245107 إربد