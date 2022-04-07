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الخميس، 07-04-2022 12:23 م

شكاوى من عدم الإلتزام بالسقوف السعرية والصناعة تنشر أرقام التبليغ

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

دعا مواطنون الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق المحلية ومتابعة مدى إلتزام التجار بقرار تحديد السقوف السعرية لبعض أنواع الخضار .

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واشتكوا اليوم الخميس من عدم إلتزام بعض التجار بقرار تحديد السقوف السعرية منوهين أنه يوجد العديد من التجاوزات من قبل بعض التجار .


ومن جهتها زودت وزارة الصناعة والتجارة "الوكيل الإخباري" أرقام الشكاوى لمتابعة المخالفات المتعلقة بتجاوز الأسعار في الأسواق بكافة محافظات المملكة .


وأعلنت الحكومة أمس أن هناك 500 مفتش تم تدريبهم و تأهليهم وإلحاقهم بالميدان لمراقبة الأسعار بالأسواق في جميع محافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين في كل منطقة.


التالي أرقام التبليغ عن الشكاوى :
06/5660494 - 06/5661176 العاصمة
03/2131068 - 03/2132195 معان
02/6231182 - 02/6232368 المفرق
05/3985711 - 05/3983885  الزرقاء
02/6340738 - 02/6340738 جرش
05/3244681 - 05/3248146 مأدبا
 03/2353898 - 03/2351132 الكرك
03/2242032 - 03/22411910 الطفيلة
03/2015174 - 2015574 /03 العقبة
02/6420180 -02/6422181 عجلون
05/3554834 -05/3554831 البلقاء
02/7253201  - 02/7245107 إربد


 




 

 


 

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