شكاوى من عدم الإلتزام بالسقوف السعرية والصناعة تنشر أرقام التبليغ

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

دعا مواطنون الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق المحلية ومتابعة مدى إلتزام التجار بقرار تحديد السقوف السعرية لبعض أنواع الخضار .

اضافة اعلان



واشتكوا اليوم الخميس من عدم إلتزام بعض التجار بقرار تحديد السقوف السعرية منوهين أنه يوجد العديد من التجاوزات من قبل بعض التجار .



ومن جهتها زودت وزارة الصناعة والتجارة "الوكيل الإخباري" أرقام الشكاوى لمتابعة المخالفات المتعلقة بتجاوز الأسعار في الأسواق بكافة محافظات المملكة .



وأعلنت الحكومة أمس أن هناك 500 مفتش تم تدريبهم و تأهليهم وإلحاقهم بالميدان لمراقبة الأسعار بالأسواق في جميع محافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين في كل منطقة.



التالي أرقام التبليغ عن الشكاوى :

06/5660494 - 06/5661176 العاصمة

03/2131068 - 03/2132195 معان

02/6231182 - 02/6232368 المفرق

05/3985711 - 05/3983885 الزرقاء

02/6340738 - 02/6340738 جرش

05/3244681 - 05/3248146 مأدبا

03/2353898 - 03/2351132 الكرك

03/2242032 - 03/22411910 الطفيلة

03/2015174 - 2015574 /03 العقبة

02/6420180 -02/6422181 عجلون

05/3554834 -05/3554831 البلقاء

02/7253201 - 02/7245107 إربد

