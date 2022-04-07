محافظ البلقاء يدعو للابلاغ عن أي مخالفات الأسعار

الوكيل الإخباري - أكد محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق؛ للتأكد من التزام التجار بالسقوف السعرية التي حددتها الحكومة، خاصة أسعار الدواجن والخضار والزيوت والمواد التموينية.



وقال أبو قاعود، خلال لقائه اليوم الخميس، مدير الصناعة والتجارة في المحافظة، المهندس يوسف الصلاحات، والحكام الإداريين، ومراقبي الأسواق أنه في حال عدم التزام التاجر بالسقوف السعرية، ستتم مخالفته للمرة الأولى، وفي حال تكرارها سيحول إلى المحافظ لإغلاق المحل على الفور.



ودعا أبو قاعود المواطنين إلى الابلاغ عن أية مخالفة سواء كانت في تجاوز السقوف السعرية، أو تخص الصحة العامة أو انتهاء تاريخ الصلاحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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