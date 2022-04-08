الجمعة 08-04-2022
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الجمعة، 08-04-2022 01:00 ص

حملات رقابية مشددة على الأسواق في لواء الجيزة

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الوكيل الاخباري - شكل مُتصرف لواء الجيزة "محمد مشهور ابو تايه ، اليوم الخميس لجنة لمراقبة الأسواق واسعار المواد والسلع الغذائية.

وقال ابو تاية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة والتي تشكلت برئاسة مساعد المتصرف وعضوية مندوبين من وزارة الصناعة والتجارة وبلدية الجيزة والمركز الامني وقوات البادية جاءت لتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الدواجن والخضار لمتابعة التزامهم بالأسعار المقررة للسلع الغذائية والدواجن والخضار.

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