الأردن يغطي 10% من حاجة السوق العراقية للأدوية

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إن الأردن يغطي 10 بالمئة من حاجة السوق العراقية للأدوية البشرية.

اضافة اعلان



وأضاف الأطرش في تصريح اليوم الخميس، على هامش مشاركته بوفد القطاع الخاص الذي يزور العراق حاليا، إن المنتجات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية تعتبر من أبرز الصادرات الأردنية للسوق العراقية، مبينا أنها بلغت ما يقارب 100 مليون دولار خلال العام الماضي.



وحسب الأطرش تتنوع الأشكال الصيدلانية المصدرة للسوق العراقية بين حبوب وكبسولات وأدوية سائلة ومراهم وقطرات وبخاخات وحقن وريدية وغير ذلك من الأصناف التي تلبي احتياجات العراق من الأدوية.

