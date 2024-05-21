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الثلاثاء، 21-05-2024 03:24 م

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

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الوكيل الاخباري- نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الثلاثاء 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وارتفاع حدة القتال والذي أصبح قطاع غزة بسببها ساحة للعمليات يعاني فيها السكان المدنيين من نقص حاد بالمواد الغذائية والإغاثية.اضافة اعلان


واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكّدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 96 إنزالاً جوياً، و248 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

 




 

 


 

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