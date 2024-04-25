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الخميس، 25-04-2024 03:02 م

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

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الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس 25 نيسان، 6 إنزالات جوية جديدة على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

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واشتملت الإنزالات الجوية الجديدة على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات إضافة إلى طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، طائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للمملكة المتحدة.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه وتجسيدًا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، فإنها مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأهل في قطاع غزة عن طريق القوافل البرية أو الإنزالات الجوية.


يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفع إلى 88 إنزالًا جويًا، 214 إنزالًا جويًا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.





 




 

 


 

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