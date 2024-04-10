الأربعاء 10-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل الاحتلال يحدد موعداً محتملاً لاجتياح رفح

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: موظفونا واجهوا ظروفا صعبة

في أول أيام العيد.. الجيش يواصل إنزال المساعدات على قطاع غزة بمشاركة دولية كبيرة

الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة أول أيام عيد الفطر السعيد

المقاومة تشيد بعملية "حومش" وتعتبرها ردا على مجازر الاحتلال

قرب مستوى مرتفع وقياسي .. أسعار الذهب عالميا

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص في هجوم للمستعمرين على رام الله

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

هآرتس: إسرائيل تائهة ونتنياهو لا يعرف إلى أين يأخذها

بعد إعلان انتظار المولود الاول .. ولي العهد: اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير

الأربعاء، 10-04-2024 03:47 م

في أول أيام العيد.. الجيش يواصل إنزال المساعدات على قطاع غزة بمشاركة دولية كبيرة

IMG_2266


الوكيل الإخباري - واصلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر السعيد، تنفيذ عمليات الإنزال الجوي على الأشقاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الحالية التي يعانيها السكان خصوصاً مع حلول أول أيام العيد.
وشاركت عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عملية إنزال المساعدات من خلال 13 طائرة، توزعت على مناطق مختلفة من شمال وجنوب القطاع، حملت على متنها مساعدات إغاثية لدعم صمود الأهل في غزة.

اضافة اعلان


وجاءت عملية الإنزال على موجتين، حيث شاركت في الموجة الأولى طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة عمليات الإنزال على مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة.


 فيما شاركت في الموجة الثانية على مناطق أخرى جنوب القطاع، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة للمملكة المتحدة، وطائرة تابعة لدولة فرنسا، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأخرى إلى جمهورية هولندا.


وتأتي عملية الإنزال والتي كان من ضمنها صناديق لمواد إغاثية وغذائية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كرسالة تضامنية مع الأشقاء في القطاع بحلول عيد الفطر السعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وتؤكد القوات المسلحة بأن الأردن وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيستمر في دعم الأشقاء في غزة، وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، إضافةً إلى أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قد ارتفع إلى 80 إنزال جوي، و180 إنزال جوي بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
53815a78-430a-46f1-82a1-0485cc67a32b

الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة أول أيام عيد الفطر السعيد

ددد

بعد إعلان انتظار المولود الاول .. ولي العهد: اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير

طط

ولي العهد والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول صيف العام الحالي

١

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في العقبة

٥

صور - الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر

الامن

البحث الجنائي يكشف تفاصيل جريمة القتل في إربد

أخبار متعلقة
660a9d6f9b183

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

638472330683756777

القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

66001706b9220

الجيش ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة 4 دول

٥

بيـان من القـوات المسلحة: نفذنا 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة دولية

1000443306

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

65f2e2e84dbac

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة