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الأربعاء، 10-02-2021 03:26 م

الأرصاد الجوية تحذر تحت طائلة المساءلة القانونية

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الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تنتحل اسم دائرة الأرصاد الجوية وتوهم متابعيها بأنها رسمية، بهدف التشويش على المواطنين والجهات التي تتزود بحالة الطقس منها.
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وحملت الإدارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، المسؤولية كاملة لمن يدير هذه الصفحة تحت طائلة المساءلة القانونية بحقه من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.

ودعت الإدارة متابعيها إلى الحصول على النشرة الجوية من مصدرها الرسمي، والتأكد من الاسم الصحيح للصفحة الرسمية على (فيسبوك) "إدارة الأرصاد الجوية الأردنية".

 




 

 


 

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