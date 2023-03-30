الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي في المملكة

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة تبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية.

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وأضافت الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة وغائمة جزئياً بشكل عام، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وبينت أن في ساعات الليل ستكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الغربية قد تكون في ساعات الليل المتأخرة فوق قمم جبال الشراة العالية على شكل زخات ثلجية خفيفة وغير مؤثرة ولفترة قصيرة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها ومن خطر الانزلاق على الطرقات اثناء الهطول.