الأرصاد تكشف موعد ذروة المنخفض الجوي غدا الاحد -تحذيرات

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، تفاصيل المنخفض الجوي الذي ستتأثر به المملكة يوم غد الأحد.



وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن ذروة المنخفض الجوي وتساقط الأمطار ستكون في فترة المساء، حيث ستشهد معظم مناطق المملكة أمطارًا ، مصحوبة بانخفاض واضح في درجات الحرارة.



وأشار إلى أن سرعة الرياح الغربية ستزيد، ومن المتوقع حدوث تشكلات للغبار خاصة في مناطق البادية والصحراء قبل بدء تساقط الأمطار.



وبالتفاصيل بين آل خطاب أن المنخفض الجوي غدًا سيتمركز فوق البحر الابيض المتوسط وسيتجه نحو قبرص، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في شمال المملكة في ساعات الصباح، وستمتد التساقطات تدريجيًا لتشمل المناطق الوسطى، ومع ساعات ما بعد الظهر، ستعبر الجبهة الهوائية المصاحبة للمنخفض المملكة، وستمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية.



واضاف أن الهطولات المطرية ستزيد غزارتها في شمال ووسط وجنوب غرب المملكة، مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط حبات البرد.



ونوه المواطنين الى ضرورة الابتعاد عن مناطق السيول والبؤر الساخنة بسبب ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة، ودعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في منطقة البحر الميت ، وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار بفعل الرياح النشطة .

