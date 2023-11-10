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الجمعة، 10-11-2023 07:34 م

الأرصاد : زخات مطرية مصحوبة بالرعد توثر على المملكة في هذا الموعد !

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الوكيل الإخباري- أعلنت ادارة الأرصاد الجوية عن الحالة الجوية المتوقعة في المملكة ليومي السبت والاحد ، حيث اكدت ان هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد نهار الاحد في مناطق متفرقة من المملكة .اضافة اعلان


وأشارت في النشرة اليومية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى أن الأجواء غدا السبت نهارًا ستكون معتدلة الحرارة بشكل عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي الليل تكون الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار و البحرالميت و العقبة، وتزداد كميات الغيوم تدريجياً على ارتفاعات مختلفة 

وأكدت أيضًا على وجود فرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر في ساعات متأخرة من الليل في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت ادارة الارصاد من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولًا مطريًا في ساعات الليل.

اما يوم بعد غد الاحد اكدت ادارة الارصاد ان نهاراً تسود اجواء غائمة جزئياً الى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما ليلا فتسود أجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة،والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وحذرت في ختام نشرتها المرفقة من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

 




 

 


 

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