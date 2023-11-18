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مديرية الأمن العام تُطلق 9 تحذيرات من المنخفض الجوي المتوقع

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السبت، 18-11-2023 12:18 م

مديرية الأمن العام تُطلق 9 تحذيرات من المنخفض الجوي المتوقع

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الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الأحد، وما قد يصحبه من هطول للامطار بغزارة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

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وأكدت المديرية على ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، واتباع النصائح والإرشادات التحذيرات التالية: 


1. الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت. 


2. تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية.


3. الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة. 


4. عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.


5. أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية، والابتعاد عن السرعات العالية.


6. الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها في حال تشغيلها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى.


7. خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية .


8. اخذ الحيطه والحذر بسبب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.


9. عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

 




 

 


 

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