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الثلاثاء، 31-01-2023 11:23 ص

الأرصاد: رأس منيف أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

شهدت منطقة رأس منيف أعلى هطول مطري بكمية 11 ملم منذ بداية تأثير الحالة الجوية على المملكة ولغاية صباح اليوم وفق دائرة الأرصاد الجوية .اضافة اعلان


وأضافت دائرة الارصاد الجوية أن منطقة وادي الريان سجل كمية هطول مطري نحو 9 ملم يليها محافظة إربد 7 ملم.

وبينت ان السلط بلغت كمية الهطول المطري فيها نحو 4.7 ملم ودير علا 1.6 ملم والزرقاء 1.2 ملم.

وأشار إلى أنه بدأ تأثير المنخفض الجوي على المناطق الجنوبية من المملكة صباح اليوم متوقعا ان تشهد اليوم زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات الجنوبية.

 




 

 


 

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