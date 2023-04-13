الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 03:06 ص

الأشغال: إغلاق جزء من طريق العطارات اثر تدهور مركبة شحن

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام عن اغلاق جزء من طريق العطارات - مكب النفايات الخطرة تحديدا بعد جسر سواقة واجراء تحويلات مرورية في الموقع، اثر تدهور مركبة شحن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، فجر الخميس، إن كوادرها العاملة في الميدان ممثلة بمكتب اشغال الجيزة وصلت إلى الموقع والعمل جار على إزالة العوائق عن الطريق وفق الأصول؛ ليصار بعد ذلك إعادة فتح السير على الطريق كما كانت عليه.

ودعت المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان.

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