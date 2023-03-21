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الثلاثاء، 21-03-2023 01:09 م

بمناسبة رمضان وعيد الام.. الامن يُعلن عن إجراءات جديدة لزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح

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الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، إنه ستقوم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ابتداءً من اليوم وبمناسبة عيد الام، بتمكين النزلاء والنزيلات كافة الراغبين بإجراء اتصالات هاتفية مع ذويهم وأمهاتهم . اضافة اعلان


وأصدرت الإدارة تعليمات بهذه المناسبة لتمكين الأمهات كافة اللواتي يقمن بزيارة أبنائهن من الالتقاء بهم في زيارة خاصة اليوم، إضافة لمضاعفة أعداد الزيارات الخاصة لذوي النزلاء خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى زيادة المكالمات الهاتفية للنزلاء خلال الشهر الفضيل.

يذكر أن مراكز الإصلاح والتأهيل وضمن خططها الإصلاحية الرائدة فيما يتعلق بالمحور الإنساني والاجتماعي، قد أعدت برنامجاً خاصاً لإقامة إفطارات رمضانية للنزلاء مع ذويهم في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة.

 




 

 


 

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