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الإثنين، 20-03-2023 12:13 م

القبض على أشخاص سرقوا قطع حديدية من الضغط العالي في البادية الشمالية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد للعاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية حول انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بسبب سرقة قطع حديدية من أبراج الضغط العالي.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بعد التحقيقات وجمع المعلومات وقع الاشتباه على أحد محال بيع الخردة في المنطقة، إذ تم التحرك للمكان وبتفتيشه تم ضبط القطع المسروقة وذلك بمرافقة أحد مفوضي شركة الكهرباء الوطنية ، وجرى ضبط المشتبه به الرئيس في القضية واعترف بقيامه بالسرقة وبمساعدة  6 أشخاص آخرين جرى إلقاء القبض عليهم جميعاً .

هذا وستتم إحالتهم جميعاً إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقهم.



 




 

 


 

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