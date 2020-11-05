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الأشغال العامة للمواطنين : ندعوكم للحيطة والحذر

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الخميس، 05-11-2020 07:25 ص

غرف عمليات في المحافظات

الأشغال العامة للمواطنين : ندعوكم للحيطة والحذر

تح
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تدعو وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيـــول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكــة .

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وبحسب بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، الخميس، فإنه يمكن التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

طوارئ الوزارة غرفــة العمليات الرئيسية  ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 

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