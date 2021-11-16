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الثلاثاء، 16-11-2021 03:47 م

الأشغال تباشر العمل على اعادة تاهيل طريق مدرسة عين جملا في جرش

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الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، العمل على إعادة تأهيل وتعبيد طريق مدرسة عين جملا في جرش.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام، إنه وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان خلال الجولة الميدانية التي أجراها مؤخرا لمحافظة جرش تم بدء العمل على مشروع إعادة تأهيل وتعبيد الطريق المؤدي لمدرسة عين جملا الأساسية المختلطة.

وأوضحت الوزارة، أن الاعمال تشمل توسعة الطريق واجراء اللازم لمعالجة الميول الحادة وتعبيد الطريق بالخلطة الإسفلتية الساخنة واعمال تصريف مياه الامطار، والاعمال اللازمة كافة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل على الطريق خلال 21 يوما.

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