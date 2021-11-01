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الإثنين، 01-11-2021 01:16 م

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

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الوكيل الإخباري- نُفذت اليوم الاثنين، حملة لإزالة البسطات العشوائية المتعدية على شوارع وأرصفة داخل الوسط التجاري في محافظة جرش.

وقال مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة المتصرف هاني الظليفي، إن الحملة تأتي لإزالة البسطات العشوائية التي تعيق حركة المواطنيين، موضحا أنه "جرى مصادرة 30 بسطة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مالكيها".

ودعا مالكي البسطات الالتزام بسوق شعبي خصصته بلدية جرش في الوسط التجاري قبل 4 سنوات مجانا لمالكي البسطات، حيث تبلغ مساحته نحو 700 متر ويتسع إلى ما يقارب 43 بسطة.

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