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الأشغال تباشر بصيانة طريق الأغوار الجنوبية - البحر الميت

الثلاثاء، 01-02-2022 08:38 م

الأشغال تباشر بصيانة طريق الأغوار الجنوبية - البحر الميت

طريق-الأغوار-الجنوبية-البحر-الميت


الوكيل الاخباري - باشرت مديرية أشغال محافظة الكرك، الثلاثاء، إجراءات الصيانة لطريق الأغوار الجنوبية – البحر الميت، وللمواقع التي كانت تشكل خطورة على المركبات والمواطنين.

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وقال مدير المديرية المهندس رائد الخطاطبة، إن هذه الصيانة تمثل المرحلة الثانية التي تقوم بها المديرية وفق خطة عمل منظمة لمعالجة التشققات الناتجة عن انخفاض مستوى البحر الميت، مؤكدا أن وزارة الأشغال تولي طريق الأغوار الجنوبية البحر الميت – الزارة اهتماما كبيرا باعتبارها نقطة وصل مهمة بين شمال المملكة وجنوبها.


من جانبها، قالت مديرة مكتب أشغال الأغوار الجنوبية المهندسة خلود المواجدة، إنه تم الانتهاء من إجراء الصيانة على طريق الأغوار الجنوبية – الزارة بطول 300 متر خلطة ساخنة وبدعم من شركة البوتاس العربية وصولا إلى الحفاظ على سلامة سالكي الطريق، مشيرة إلى أن مكتب أشغال الأغوار الجنوبية قام بعمل دراسة للمواقع الخطرة على الطريق العام الذي يربط الأغوار الجنوبية بالبحر الميت والعاصمة عمان والأغوار الجنوبية بالعقبة وصولا إلى إجراء اللازم لها حسب إمكانيات وزارة الأشغال.


وثمن عدد من سائقي المركبات جهود وزارة الأشغال العامة على إجراء الصيانة لهذا الطريق الذي كان يشكل خطورة على حياتهم ويهدد حياة الكثير من المواطنين لوجود عشرات الحفر والمطبات دون وجود عاكسات وإشارات تحذيرية، معربين عن شكرهم لمدير أشغال الكرك ومديرة مكتب أشغال الأغوار الجنوبية وشركة البوتاس العربية على جهودهم وعملهم المتواصل لإجراء الصيانة للطريق، مطالبين باستكمال إجراء الصيانة لباقي المناطق المتضررة ومنها طريق الأغوار الجنوبية -الخرزة والتي تشكل خطورة على حياة السائقين.

 




 

 


 

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