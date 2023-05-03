الأشغال تتعامل مع المخلفات الناتجة عن حادث سير على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري-

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تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع المخلفات الناتجة عن حادث سير بين "شاحنتين" على الطريق الصحراوي في معان قبل مدينة الحجاج .وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الاربعاء، إنه تم وبشكل فوري من خلال كوادر مديرية اشغال معان وبالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام ازالة العوائق الناتجة عن الحادث بشكل فوري عن الطريق.واشارت إلى أنه تم وكاجراء احترازي اغلاق مقطع من الطريق للمسرب المتجه من عمان باتجاه العقبة وبشكل مؤقت، لحين الانتهاء من ازالة المخلفات الناتجة عن الحادث، ومن ثم جرى فتح حركة السير على الطريق كما كانت عليه سابقًا.وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع أي معيقات على الطرق ضمن الاختصاص على مدار الساعة؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.