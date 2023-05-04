الأشغال تستأنف اعمال تعبيد اجزاء من طريق المطار

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الخميس، عن استئناف اعمال إعادة تأهيل الخلطات الاسفلتية لاجزاء من طريق المطار، للمنطقة الواقعة من جسر الامير حسين الكائن على طريق المطار باتجاه الدوار السابع اعتبارا من يوم الجمعة، ضمن اعمال عطاء صيانة الخلطات الاسفلتية لطريق المطار.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الإعمال سيتم البدء فيها على مرحلتين الاولى في تمام الساعة 12:00 من صباح يوم الجمعة، ولغاية الساعة 10:00 صباحا من اليوم ذاته، فيما سيتم بدء اعمال الثانية من الساعة 12:00 من صباح يوم السبت، ولغاية الساعة 6:00 صباحا من اليوم ذاته.



وأشارت إلى أنه تم تقسيم الاعمال على مراحل واختيار ايام نهاية الاسبوع؛ بهدف ضمان سلاسة الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية.



وأوضحت أنه سيتم العمل وتحويل حركة السير على جزئين، حيث سيتم اغلاق جزئي على الطريق لغايات تنفيذ اعمال الخلطة الاسفلتية.

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