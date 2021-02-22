الأشغال تعلن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري -
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من مساء اليوم الاثنين، تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان
ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسة وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: غرفة العمليات الرئيسة065850111، وضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223.
مديرية أشغال العاصمة 0780377291
الكرك 0780377231
جرش0780377187
مأدبا 0780377363
معان 0780377337
المفرق 0780377389
البلقاء 0780377413
الطفيلة 0780377160
عجلون 0780377324
الزرقاء 0780377125
العقبة 0780377351
إربد 0780377273
الرمثا 0780377388
البترا 0780377154