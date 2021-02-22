الأشغال تعلن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من مساء اليوم الاثنين، تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسة وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: غرفة العمليات الرئيسة065850111، وضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223.مديرية أشغال العاصمة 0780377291الكرك 0780377231جرش0780377187مأدبا 0780377363معان 0780377337المفرق 0780377389البلقاء 0780377413الطفيلة 0780377160عجلون 0780377324الزرقاء 0780377125العقبة 0780377351إربد 0780377273الرمثا 0780377388البترا 0780377154