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الإثنين، 22-02-2021 06:03 م

الأشغال تعلن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من مساء اليوم الاثنين، تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.
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ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسة وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: غرفة العمليات الرئيسة065850111، وضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223.

مديرية أشغال العاصمة 0780377291

الكرك 0780377231

جرش0780377187

مأدبا 0780377363

معان 0780377337

المفرق 0780377389

البلقاء 0780377413

الطفيلة 0780377160

عجلون 0780377324

الزرقاء 0780377125

العقبة 0780377351

إربد 0780377273

الرمثا 0780377388

البترا 0780377154 

 




 

 


 

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