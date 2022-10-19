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الأربعاء، 19-10-2022 05:42 م

الأشغال تعلن عن افتتاح جسر بمشروع تقاطع الإرسال-تفاصيل

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، استكمال الأعمال في الجسر الرئيسي العلوي الذي يربط شارع القدس ضمن مشروع تقاطع الإرسال في العاصمة عمان.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه بالتعاون مع مديرية الأمن العام سيتم افتتاح الجسر امام حركة المركبات، اعتبارا من فجر يوم غد الخميس، وذلك للسير القادم من جسر ناعور باتجاه وسط البلد، بالاتجاهين.

وعن الحركة المرورية بعد افتتاح الجسر ضمن التقاطع، أوضحت الوزارة أن حركة السير القادم من جسر ناعور باتجاه شارع الحرية ستكون ضمن تحويله الإرسال القائمة، فيما ستكون حركة السير القادم من شارع الحرية باتجاه جسر ناعور من خلال تحويله الإرسال القائمة مرورا بطريق الخدمة يمين الجسر الرئيسي باتجاه فتحة الالتفاف، مبينًة أن حركة السير القادم من شارع القدس باتجاه المقابلين ستكون من خلال طريق الخدمة للجسر الرئيسي مع وجود فتحة التفاف للرجوع إلى شارع القدس بالاتجاه الاخر.

‏ودعت المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

يشار إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 95%، فيما تشمل الأعمال فيه إنشاء تقاطع من أربع مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 مترا للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين وجسر خرساني بطول 476 مترا للسير القادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار ونفق بطول 130 مترا ضمن أربع مسارب مجهز بمسارات للباص سريع التردد في كلا الاتجاهين وتقاطع ارضي بإشارة ضوئية.

كما شملت الأعمال إعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل بالإضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الامطار وأعمال الإنارة وأعمال السلامة المرورية كافة، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة، إذ يتوقع الانتهاء من الأعمال كافة في المشروع قبل نهاية العام الحالي.

 




 

 


 

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